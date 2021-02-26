Королева Елизавета II призвала британцев сделать прививку от COVID-19

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Королева Великобритании Елизавета II призвала сограждан сделать прививку от COVID-19, добавив, что укол вакцины, который ей сделали в январе, оказался совершенно безболезненным. Об этом сообщает ВВС.

94-летняя королева Елизавета II и ее супруг принц Филипп, которому в этому году исполняется 100 лет, получили первую дозу вакцины в январе. Во время видеоконференции с чиновниками сферы здравоохранения королеву спросили о ее опыте получения прививки от коронавируса.

"На мой взгляд, это была совершенно невинная процедура. Все прошло очень быстро, впоследствии я получила много писем от людей, которые были удивлены тем, насколько проста процедура вакцинации", - рассказала Елизавета II.

Первый этап государственной программы по вакцинации стартовал в стране 8 декабря. Прививку получили жители старше 70 лет, медицинские и социальные работники, контактирующие с больными, сотрудники домов престарелых, а также лица с крайне слабым здоровьем.

Второй этап вакцинации в Великобритании начался на прошлой неделе. Он предполагает, что всем британцам старше 50 лет и людям с ослабленным здоровьем вакцина будет предложена к 15 апреля. Таким образом, число привитых превысит 30 млн.

На данный момент жителям королевства делают прививки препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. В общей сложности британские власти заказали свыше 450 млн доз вакцин восьми производителей. До конца года также ожидается появление препаратов для детей, которым будет показана вакцинация. По данным Национальной статистической службы Великобритании, 92% жителей страны намерены привиться от коронавируса или уже это сделали.-0-