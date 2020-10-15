Королева Великобритании посетила центр секретных исследований

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Королева Великобритании Елизавета II впервые с начала пандемии COVID-19 выехала за пределы своей резиденции в Виндзорском замке для участия в мероприятии, пишет Sky News.

Она нанесла визит в британскую лабораторию Портон-Даун, которая занимается секретными исследованиями по защите страны от террористических и криминальных угроз.

94-летнюю королеву сопровождал принц Уильям.

Члены монаршей семьи присутствовали на открытии нового центра энергетической аналитики. Прошла встреча со специалистами учреждения.

Отмечается, что все, кто встречался с Елизаветой II и принцем, имели отрицательный результат теста на коронавирус.-0-