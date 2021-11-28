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28 ноября 2021, 00:48

Коронавирус может вызвать изменения психического состояния и галлюцинации

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28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коронавирус способен вызывать изменения психического состояния, в том числе тяжелые расстройства и галлюцинации. Выздоровление также сопровождается токсической нагрузкой на нервную систему и головной мозг. Слова главного психиатра Москвы Георгия Костюка приводит ТАСС.

У пациентов, перенесших COVID-19, во время самого инфекционного заболевания, когда возникают токсическая нагрузка, гипоксия, ряд аутоиммунных процессов, - все это может вызвать изменения психического состояния. В этот момент возможны довольно тяжелые расстройства, с помрачением сознания. Могут быть и галлюцинации, может казаться, что кто-то хочет причинить вред.

Выздоровление от COVID-19 всегда сопровождается астенией и слабостью, которая тоже связана с токсической нагрузкой на нервную систему и головной мозг. Именно мозг тяжелее всего восстанавливается. Пациенты даже придумали для этого состояния термин "ковидный туман".

Большинство людей в период болезни сталкиваются с иллюзорными, а не галлюцинаторными явлениями. В целом последствия COVID-19 отличаются от последствий других инфекционных заболеваний. Даже если COVID-19 протекал в форме ОРВИ, без пневмонии - и в этих случаях выход из болезни более тяжелый.-0-

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