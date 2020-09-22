Коронавирус сдвинул к бедности 2 млн россиян

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума во втором квартале 2020 года достигло 19,9 млн человек, что соответствует 13,5% от общей численности населения страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

По сравнению с первым кварталом число россиян, живущих за чертой бедности, выросло на 1,3 млн человек. Росту численности малоимущего населения способствовало снижение деловой активности в пандемию, что привело к снижению реальных денежных доходов.

Более высокий уровень бедности в России отмечался в начале 2019 года. По данным Росстата, в течение всего прошлого года он снижался вплоть до минимума - 9,2% за четвертый квартал. Однако с началом 2020 года тренд развернулся в обратную сторону.-0-