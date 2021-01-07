Косачев: протесты будут повторяться и на следующих выборах в США

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столкновения сторонников республиканцев и демократов будут повторяться и на следующих американских выборах. Такой прогноз сделал в четверг глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в эфире телеканала "Россия-24", сообщает ТАСС.

Как отметил Константин Косачев, власть в США уже давно отделилась от общества. Сейчас происходит лишь передел правящих мест, при этом без понятной для массового избирателя логики.

"Если посмотреть на предвыборные программы республиканцев и демократов, то для профессионалов и экспертов там есть определенные нюансы, но для обычного американца это все про обещания о лучшей жизни, за все хорошее и против всего плохого. В этой ситуации общество приходит к состоянию 50 на 50 с точки зрения своих политических предпочтений. Каждые новые выборы будут лишь приводить к повторению, воспроизведению нынешней ситуации, когда люди будут выходить и протестовать, считая собственную победу украденной, а собственного кандидата лучшим из всех", - сказал он.

Глава комитета добавил, что хваленая система демократического устройства американского общества дала серьезный сбой, а может, и потерпела крах.

В среду заседание Конгресса США было приостановлено в связи с тем, что сторонники Дональда Трампа пытались штурмовать здание законодательного органа, в итоге им удалось попасть внутрь. Законодатели были эвакуированы, но позже вернулись. Заседание было возобновлено.

В США 3 ноября 2020 года состоялись всеобщие выборы. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми демократ Джозеф Байден станет новым главой государства. Действующий президент республиканец Дональд Трамп продолжает заявлять о фальсификациях на выборах и не признает поражение.-0-