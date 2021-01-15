Крайне правые группировки США планируют протесты и нападения в период инаугурации Байдена

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские крайне правые группировки планируют протесты и нападения до и после инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена, которая состоится 20 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

Правоохранительные органы считают, что экстремистские группировки могут провести протесты по всей стране с участием вооруженных митингующих, которые могут также иметь при себе взрывчатку. Кроме того, отмечает газета, власти США не исключают второго нападения на Конгресс и даже нападения на Белый дом. ФБР, в частности, отслеживает в интернете деятельность крайне правых, ряд представителей которых продолжает призывать к насилию. Как отмечает издание, некоторые американские законодатели в связи с угрозами расправы наняли частных охранников.

При этом некоторые организаторы демонстраций в поддержку президента Дональда Трампа были вынуждены отменить ряд протестов в административных центрах штатов и американской столице из-за опасений, что правоохранительные органы начнут их арестовывать.

Газета также подчеркивает, что десятки человек, замешанных на прошлой неделе в беспорядках в Конгрессе, находятся в списках лиц, которые, по версии ФБР, могут быть причастны к террористической деятельности.

Компетентные органы США принимают повышенные меры безопасности в Вашингтоне в преддверии инаугурации Джозефа Байдена. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, перекрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет. Кроме того, в Вашингтон к 20 января прибудут более 20 тыс. бойцов Национальной гвардии США.

Между тем директор ФБР Кристофер Рей сообщил, что американские правоохранители задержали свыше 100 человек в связи с беспорядками, которые произошли в Вашингтоне 6 января. Глава ФБР подчеркнул, что сотрудники американских спецслужб продолжают проводить "бесчисленное количество других связанных расследований". "Мы обращаем внимание на лиц, которые могут думать о том, чтобы повторить то насилие, которое мы наблюдали на прошлой неделе. Я хочу сказать, что только с 6 января мы уже идентифицировали более 200 подозреваемых", - отметил Кристофер Рей.-0-