Красный Крест раскритиковал действия Литвы в связи с разворотом мигрантов на границе

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разворот ищущих убежища людей не согласуется ни с Конвенцией о статусе беженцев, ни с Хартией ЕС об основных правах человека, ни с другими документами о правах человека. Об этом заявила представитель Литовского Красного Креста Эгле Самуховайте, сообщает Delfi.

Представитель Литовского Красного Креста отметила, что в страну не пускают "уязвимых" людей. "Официальная информация Департамента статистики показывает, что в потоке мигрантов почти четверть - несовершеннолетние и почти треть - женщины… Их безопасность может оказаться под угрозой", - заявила она.

Эгле Самуховайте также отметила, что возникает вопрос и в связи с непропорциональным использованием силы против лиц, желающих обратиться по вопросу убежища.

Представитель Красного Креста также сказала, что литовские власти могли бы адекватнее позаботиться об уже находящихся в стране мигрантах. "Мы понимаем вызовы для государства в деле охраны границ и признаем, что государственным ведомствам, ответственным за охрану границ, особенно важно, насколько это возможно, приостановить поток миграции, и таким образом они стараются добиться, чтобы ситуация не обострялась. Но не менее важно адекватнее позаботиться об уже находящихся здесь людях и их безопасности", - сказала Эгле Самуховайте.

На этой неделе министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте приняла распоряжение, согласно которому ведомствам, обеспечивающим и помогающим обеспечивать охрану госграницы, предписано позаботиться, чтобы лица пересекали внешнюю сухопутную границу только через пункты погранконтроля. Делающие это в других местах не должны пропускаться на территорию страны. Чтобы это обеспечить, должностным лицам разрешено применять психологическое давление и физическую силу против нелегальных мигрантов.

Госпогранкомитет Беларуси сегодня сообщил, что вблизи белорусско-литовской границы в районе населенного пункта Бенякони был обнаружен мужчина неславянской внешности. Внешне его состояние оценивалось как очень тяжелое. Белорусские пограничники на месте оказали первую медицинскую помощь, но несмотря на это мужчина скончался. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по выяснению всех обстоятельств инцидента.-0-