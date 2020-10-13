Красный Крест выражает надежду на соблюдение прекращения огня в Нагорном Карабахе

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный комитет Красного Креста (МККК) выражает надежду на соблюдение сторонами конфликта в Нагорном Карабахе режима прекращения огня. Об этом заявил на брифинге в Женеве региональный директор МККК по Евразии Мартин Шуэпп, сообщает ТАСС.

"Мы надеемся, что гуманитарное соглашение о прекращении огня будет соблюдаться и принесет существенное облегчение тем, кто пострадал", - сказал он.

МККК готов содействовать передаче сторонами тел погибших в боях, а также освобождению задержанных, продолжил Шуэпп. "Однако стороны должны договориться о формате между собой. Мы продолжаем дискуссии с ними, выступая с предложениями", - пояснил региональный директор. По его словам, стороны должны достичь оглашений по "операционным и логистическим" вопросам, и такие договоренности должны быть осуществлены. "Кроме того, должна быть гарантирована безопасность нашим группам, чтобы такая операция состоялась", - подчеркнул Шуэпп. Представитель Красного Креста отметил, что его организация не вовлечена в политические переговоры. "Наша роль - исключительно гуманитарная как нейтрального посредника", - резюмировал он.

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Шуэпп сообщил, что, по оценкам МККК, в ближайшие месяцы в помощи в регионе будут нуждаться десятки тысяч людей. "С этой целью мы выступили со срочным призывом о выделении дополнительно на гуманитарные операции МККК 9,2 млн швейцарских франков (более $10 млн). Мы уже начали получать щедрые пожертвования государств и глубоко благодарны за эту поддержку", - заключил региональный директор.

В результате состоявшихся по инициативе российской стороны консультаций в Москве Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12.00 по местному времени 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Однако вечером того же дня стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения и возобновлении ударов.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на линии соприкосновения начались бои. Азербайджан и Армения ввели военное положение и объявили мобилизацию. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.-0-