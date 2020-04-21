Крупнейшее в истории США сокращение ВВП прогнозируют в II квартале

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США могут зафиксировать крупнейшее в истории сокращение ВВП во втором квартале этого года, сообщает ТАСС, ссылаясь на старшего советника президента США Кевина Хассета.

"Думаю, экономическая ситуация чрезвычайно тяжелая", - отметил Кевин Хассет.

"Сокращение ВВП во втором квартале может стать крупнейшим из тех, которые мы когда-либо фиксировали, поскольку так много всего сейчас не работает", - сказал советник американского лидера Дональда Трампа. По его словам, даже закрытие школ оказывает серьезное негативное влияние на ВВП. "Одно лишь это - примерно 3% ВВП", - обратил внимание Кевин Хассет.

По его мнению, такие меры в комплексе могут привести к долгосрочной рецессии, однако точных прогнозов на этот счет пока нет.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса (ведет статистику на основе сведений федеральных и местных властей), в США на 21 апреля зафиксировано более 788 тыс. случаев заражения COVID-19. Умерли 42,4 тыс. человек.-0-