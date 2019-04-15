Крупное ДТП в Англии: один человек погиб, 22 ранены

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупная автомобильная авария произошла на британском острове Уайт, один человек погиб, 22 ранены, сообщает британское издание
По данным полиции, столкнулись двухэтажный пассажирский автобус и два легковых автомобиля. Детали происшествия выясняются.
Известно, что погибла 60-летняя женщина - водитель автомобиля. Большинству пострадавших потребовалась госпитализация, три человека находятся в тяжелом состоянии.-0-
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