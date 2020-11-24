Крупный мировой производитель латексных перчаток из-за вспышки COVID-19 закроет половину заводов

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупный мировой производитель латексных перчаток закроет более половины своих заводов после того, как почти 2,5 тыс. сотрудников получили положительный результат теста на коронавирус, сообщает BBC.

Министерство здравоохранения Малайзии сообщило о резком росте случаев заболевания COVID-19 в районах, где расположены фабрики Top Glove и общежития для рабочих. По сведениям местных властей, Top Glove поэтапно закроет 28 заводов, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни. На данный момент тестирование на коронавирус прошли около 5,8 тыс. рабочих фабрик, результаты почти половины из них оказались положительными. "Все зараженные госпитализированы, а их близкие помещены в карантин, чтобы не заразить других работников и их семьи", - рассказал Reuters директор Министерства здравоохранения Малайзии Нур Хишам Абдулла.

Пока не сообщается, когда именно будут закрыты заводы, руководство планирует поэтапную приостановку производства. Reuters отмечает, что после новости о закрытии 28 заводов стоимость акций Top Glove упала на 7,5%.

Компании Top Glove принадлежит 41 фабрика в Малайзии, многие из рабочих приехали из Непала и живут в переполненных общежитиях. С начала пандемии компания столкнулась с резким ростом спроса на средства индивидуальной защиты. При этом руководство Top Glove обвиняется в многочисленных нарушениях условий труда рабочих-мигрантов. Так, в сентябре рабочие рассказали американской газете Los Angeles Times о тяжелых условиях труда на фабриках Top Glove, отметив 72-часовую рабочую неделю, стесненные жилищные условия и низкую заработную плату.

Общее число зараженных коронавирусом в Малайзии превысило 56 тыс., с момента вспышки заболевания скончались 337 человек.-0-