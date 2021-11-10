Латвия отменит особо строгие противоковидные ограничения с 15 ноября

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Латвии с 15 ноября будут отменены особо строгие противоковидные ограничения, в том числе комендантский час, сообщает портал Rus.lsm.lv.

Правительство сегодня постановило разрешить с 15 ноября работу культурных учреждений и организацию культурных мероприятий с соблюдением мер эпидемиологической безопасности, сообщила агентству LETA представитель по общественным отношениям Министерства культуры Даце Визуле.

В зеленом режиме мероприятия и работа культурных учреждений будут проходить до окончания чрезвычайного положения 11 января следующего года. Это означает, что организация очных мероприятий и получение услуг в сфере культуры возможны только при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании.

Максимально допустимое число посетителей культурных мероприятий - до 500 человек. При этом посетителям должны быть обеспечены фиксированные места, между местами должна соблюдаться дистанция или должно быть установлено заграждение, посетители из разных секторов не должны контактировать между собой, а также нельзя допускать скоплений посетителей и персонала. Также посетители должны находиться в масках на мероприятиях и в помещениях, и на открытом воздухе.

Для детей в возрасте до 12 лет для посещения мероприятия не требуется тест на COVID-19, а у детей с 12 лет должен быть сертификат о вакцинации, справка о перенесенном заболевании или ПЦР-тест, сделанный за последние 72 часа.

В музеях, библиотеках, архивах, культурных центрах, художественных галереях, выставочных залах, театрах и концертных залах на каждого посетителя или членов одной семьи должно быть обеспечено 15 кв.м от общей площади общедоступных помещений.

Отменяется комендантский час, но рабочее время по-прежнему будет ограничено с 6.00 до 21.00.

После 15 ноября в помещении смогут находиться вместе не более 10 человек, на открытом воздухе - 20.

Как пояснил на заседании правительства глава группы оперативного управления Янис Цитсковскис, страна возвращается к тому режиму, в котором жила до объявления локдауна. Предусмотрено сохранить по максимуму дистанционный режим работы.

Премьер-министр Кариньш Кришьянис призвал людей и в дальнейшем вести себя ответственно, оценивая необходимость контактов, по возможности работать удаленно. Пока в стране не будет более широкого охвата вакцинацией, особенно среди пожилых людей, сохраняется риск вспышек и ухудшения ситуации в больницах.

Режим ЧС, ранее введенный правительством, начал действовать 11 октября и продлится даже после локдауна, по 11 января включительно. Он предусматривает серьезные ограничения для не привитых от COVID-19 людей. С 21 октября в Латвии вступил в силу новый пакет ограничений, предусматривающий в том числе комендантский час по ночам. Локдаун объявлен до 15 ноября.-0-