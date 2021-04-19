Лавинную опасность объявили в горных районах Камчатки

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Повышенная опасность схода снежных лавин объявлена на Камчатке из-за циклона, который подойдет к берегам полуострова 20 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого управления МЧС.

Спасатели предупреждают о возможной опасности с 20 по 22 апреля. "В этот период возможен самопроизвольный сход снежных масс на горных территориях города Петропавловска-Камчатского и Елизовского, особенно бассейна реки Паратунки, Усть-Большерецкого, Соболевского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов. Кроме того, лавинная опасность объявлена на территории Кроноцкого заповедника", - говорится в сообщении.

Ожидается, что охотоморский циклон подойдет к берегам Камчатки 20 апреля. Он принесет в южные районы края снег и ветер до 30 м/с.-0-