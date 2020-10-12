Лавров надеется, что ситуацию на земле в Нагорном Карабахе скоро удастся переломить

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что в ближайшее время удастся изменить ситуацию на земле в зоне нагорнокарабахского конфликта, сообщает ТАСС.

"Я думаю, что наши совместные здесь ночные бдения, которые все-таки завершились согласованием очень важного документа, не пропали зря и все-таки мы сможем переломить ситуацию на земле в ближайшее время. По крайней мере, мы в этом заинтересованы, как и стороны, которые противостоят друг другу на земле", - сказал глава МИД РФ.

Затягивать возобновление переговорного процесса между сторонами конфликта в Нагорном Карабахе было бы неправильно, считает Сергей Лавров. Министр подчеркнул, что следует немедленно прекратить огонь в гуманитарных целях, обеспечить верификацию соблюдения режима прекращения огня, обменяться пленными, приступить к возобновлению политического процесса на основе принципов урегулирования, которые были в этих рамках выработаны.

Тема верификационных механизмов по прекращению огня в Нагорном Карабахе обсуждалась в телефонных разговорах президента России Владимира Путина с коллегами из Азербайджана и Армении, сообщил Сергей Лавров. "Подтвержу, что вопросы контроля за соблюдением режима прекращения огня являются ключевыми. В телефонных разговорах президента Путина со своими коллегами в Баку и Ереване, которые предшествовали созыву московской встречи трех министров, затрагивалась и тема верификации. Тема обеспечения того, как на земле будет контролироваться ожидаемое прекращение огня", - сказал он.

Сергей Лавров также отметил, что Россия будет активно прилагать усилия по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе как в качестве одного из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, так и в качестве стратегического партнера двух стран.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на линии соприкосновения начались бои. Азербайджан и Армения ввели военное положение и объявили мобилизацию. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

В результате состоявшихся по инициативе российской стороны в Москве консультаций Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12.00 по местному времени 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Однако обе стороны обвиняют друг друга в невыполнении достигнутой договоренности.-0-