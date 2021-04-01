Лавров назвал отвратительным подход организаторов "Евровидения" к Беларуси

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава МИД РФ Сергей Лавров осудил решение организаторов "Евровидения" не допустить Беларусь к участию в конкурсе, назвав их действия отвратительными, сообщает ТАСС.

"Говоря о революциях, включая культурную, очень показателен конкурс "Евровидение". То, что они сейчас вытворяют с белорусами, - это отвратительно. То есть это цензура чистейшей воды: "Поскольку мы - непонятно какие, какие-то анонимные люди - в этой песне усматриваем какие-то намеки, мы вас не пускаем, давайте другую". Дают другую песню, и то же самое. Ну что это за искусство, что это за культура, что это за демократия?" - сказал министр в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале.

По его словам, подобное решение организаторов "Евровидения" является ярчайшим примером того, что из себя сейчас представляет европейская культура.

11 марта Европейский вещательный союз (ЕВС) не принял композицию от Беларуси из-за политического подтекста и попросил ее заменить, в противном случае группе грозило снятие с конкурса. 26 марта организаторы "Евровидения" заявили, что вновь представленная от Беларуси песня также не соответствует правилам, поэтому страна не будет участвовать в конкурсе.-0-