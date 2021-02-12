Лавров: Россия готова к разрыву с ЕС в случае санкций в чувствительных секторах экономики

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Москва не исключает разрыва связей с Евросоюзом, если Брюссель будет вводить санкции, создающие риски для чувствительных секторов российской экономики. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE", сообщает ТАСС.

"Мы исходим из того, что мы готовы, - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос. - Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах...".

"Да, мы не хотим как бы изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира - готовься к войне", - подчеркнул Сергей Лавров.-0-