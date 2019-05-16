Лидер группы "Океан Эльзы" представил партию, с которой пойдет на парламентские выборы

16 мая, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук объявил о создании партии "Голос" и участии в парламентских выборах. Церемония презентации партии состоялась на Старокиевской горе в столице.

"Мы создаем политическую силу - партию настоящих изменений. И назвали эту партию "Голос", - сказал Святослав Вакарчук.

Он также отметил, что поведет эту партию на парламентские выборы. По словам музыканта, партия "Голос" идет в парламент, чтобы "уничтожить старую политику и создавать политику новую, которая принесет настоящие изменения".

"Наш голос будет звучать слаженно и сильно, и сегодня он звучит так: первое - интересы граждан Украины превыше всего, второе - экзистенциальный выбор Украины - Европа, третье - один закон для всех; четвертое - свободная экономика без олигархов; пятое - власть, которая подотчетна гражданам Украины", - подчеркнул музыкант.-0-