Лидер Ирана назначил нового главу спецподразделения "Аль-Кудс"

Али Хаменеи. Фото epa/vostock-photo
3 января, Тегеран /БЕЛТА - ИРНА/. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил генерала Эсмаила Каани новым командующим силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитное формирование ВС Ирана) после ликвидации генерала Касема Сулеймани, такая информация размещена на сайте лидера.
Генерал Касем Сулеймани был убит 3 января в результате ракетного удара, нанесенного по распоряжению президента США Дональда Трампа, вблизи аэропорта Багдада.
Пентагон заявил о гибели лидера "Аль-Кудс" в результате ракетного удара США
Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы американского военного ведомства.
В свою очередь Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур и заявил о "жестокой мести".-0-