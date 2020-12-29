Лидеры ЕС и Великобритании 30 декабря подпишут соглашение по торговле после Brexit

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашение между ЕС и Великобританией о торговле и сотрудничестве будет подписано лидерами ЕС и Великобритании 30 декабря в удаленном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике Совета ЕС, опубликованное 29 декабря в Twitter.

"Соглашение будет подписано сторонами завтра, 30 декабря, в 09:30 по центральноевропейскому времени. Глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подпишут от имени ЕС, а премьер-министр Борис Джонсон подпишет в Лондоне от лица Великобритании", - отмечается в нем.

Пресс-служба Совета ЕС также распространила официальное заявление, согласно которому 29 декабря совет утвердил текст соглашения, открыв пусть со стороны ЕС к его подписанию. Совет ЕС также одобрил решение о временном применении соглашения с 1 января 2021 года до его парламентской ратификации. В заявлении не указано, до какого срока соглашение может применяться во временном режиме, несмотря на то, что в проекте договоренности, достигнутой 24 декабря между Брюсселем и Лондоном, срок временного применения был ограничен двумя месяцами - с 1 января до 28 февраля.

28 декабря Европарламент объявил о намерении ратифицировать соглашение между ЕС и Великобританией о торговле и сотрудничестве после Brexit на плановой сессии в марте.

24 декабря Брюссель и Лондон достигли компромисса по тексту соглашения о партнерстве после Brexit. По словам главного переговорщика ЕС по Brexit Мишеля Барнье, соглашение предусматривает свободную торговлю без квот и тарифов, неограниченный доступ к территории, морскому и воздушному пространству друг друга и сбалансированный доступ к морским ресурсам. Стороны намерены обеспечить своим гражданам равный доступ к социальным системам друг друга. Брюссель и Лондон отказались от координации действий в сфере внешней политики, санкционных режимов и обороны.

ЕС и Великобритания не успевают ратифицировать этот документ до 31 декабря, когда истекает переходный период по Brexit, поэтому стороны намерены применять его с начала 2021 года во временном режиме.-0-