Литовская Klaipedos nafta несет серьезные убытки из-за потери белорусских нефтепродуктов

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Убытки литовской компании - оператора терминалов Klaipedos nafta (KN Group) в первые девять месяцев 2021 года составили 54,81 млн евро, в то время как в прошлом году была показана прибыль в 24 млн евро. Об этом свидетельствуют данные отчета, опубликованные на официальном сайте компании, сообщает аналитический портал RuBaltic.Ru.

В KN Group отметили, что на результаты повлияли продолжающиеся последствия пандемии коронавируса, а также потеря белорусских нефтепродуктов. Все это отразилось на показателях транспортировки нефтепродуктов.

Выручка группы за первые девять месяцев этого года составила 40,8 млн евро, что на 23,8% меньше, чем в прошлом году. По кошельку оператора терминалов ударили и валютные колебания, из-за которых компания потеряла 44,2 млн евро. Также наблюдается сокращение общей стоимости самой Klaipedos nafta, так как в этом году ее имущество подешевело на 51 млн евро.-0-