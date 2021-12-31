Литовским волонтерам грозит до 6 лет тюрьмы за помощь беженцам

31 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Волонтерам литовской организации Siena Group грозит до 6 лет тюрьмы за помощь беженцам в зоне чрезвычайного положения, сообщает портал 15min.lt.

На прошлой неделе пограничники в Варенском районе задержали четырех беженцев без документов, которые сообщили, что провели несколько дней в лесу. Выяснилось, что волонтеры из Siena Group в течение нескольких дней оказывали помощь мигрантам, предоставив им продукты, спальные мешки и палатки.

Кроме того, оказалось, что литовские волонтеры нашли в приграничной зоне беженца из Сирии и вызвали ему скорую помощь, не уведомив при этом пограничников.

Волонтерам был назначен штраф в 100 евро за несанкционированное нахождение в зоне чрезвычайного положения. Однако наказание может быть ужесточено. Государственная пограничная служба (ГПС) Литвы объявила о начале досудебного расследования по факту незаконного ввоза или сокрытия мигрантов. Пограничники заявляют, что волонтеры скрыли от правоохранительных органов информацию о пересекших границу мигрантах и их местонахождении.

Досудебное следствие организует и ведет прокуратура Алитусского района. Уголовный кодекс предусматривает, что лицо, незаконно перевозившее иностранца, не имеющего постоянного места жительства в Литве или незаконно пересекшего государственную границу Литвы, может понести наказание в виде штрафа, ареста или тюремного заключения на срок до шести лет.

Сами волонтеры отвергают обвинения в свой адрес и утверждают, что действовали в соответствии с законом. Они также заявили, что во всех случаях, когда Siena Group сообщала об обнаруженных беженцах, пограничники высылали этих людей из Литвы, тем самым отказывая им в гуманитарной помощи.-0-