Литва не планирует останавливать всю экономику в случае второй волны COVID-19

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Литвы должно подготовить план на случай второй волны коронавируса COVID-19, утверждает премьер Саулюс Сквернялис. По его словам, не планируется вводить такие жесткие меры ограничения экономической деятельности по всей стране, какие были применены в марте, будет идти работа с отдельными очагами, сообщает газета "Литовский курьер".

"Я думаю, что многие бы поступили несколько иначе, ведь у нас были печальные уроки, по всей Европе и миру, в управлении, выявлении, в поведении общества и в превентивных действиях по обузданию пандемии, - сказал литовский премьер 28 мая в интервью радиостанции Ziniu radijas. - Речь бы шла (в случае второй волны - прим. БЕЛТА) о локализованных очагах - городах, районах, возможно, округах. Мы бы работали целенаправленно. Если бы там действительно были очаги и они бы разрастались, то пришлось бы вновь использовать максимальные меры закрытия".

Карантин в Литве ввели с 16 марта, закрылись большинство торговых объектов, за исключением продовольственных магазинов и аптек, были запрещены публичные мероприятия, предоставление услуг. Гражданам Литвы с небольшими исключениями запретили выезжать из страны, также был запрещен въезд в Литву большинству иностранцев. С 4 апреля закрыли воздушное пространство Литвы для пассажирских рейсов, также пассажирам запретили прибывать паромами, за исключением рейсов из Киля в Клайпеду. С середины апреля карантинные условия в Литве смягчаются, возобновляется часть рейсов, однако сам карантин продлен до 16 июня.

По состоянию на 28 мая, в Литве подтверждено 1656 случаев COVID-19, с момента вспышки скончались 68 человек.-0-