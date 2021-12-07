Литва продлила режим ЧП на границе с Беларусью до 14 января

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литва продлила до 14 января чрезвычайное положение (ЧП) на границе с Беларусью, об этом сообщается на сайте Сейма Литвы.

Ранее предложение о продлении режима ЧП было внесено правительством страны. Сегодня на заседании за постановление единогласно проголосовали все 102 парламентария. Предполагается, что режим ЧП будет действовать на всех участках границы Литвы с Беларусью и на территориях вглубь на пять километров от границы.

Кроме того, чрезвычайное положение продлевается в местах временного размещения иностранцев. Режим не распространяется на 200-метровую территорию вокруг этих мест. Мигранты по-прежнему будут ограничены в возможностях получения и распространения информации, в частности телефонных разговорах и доступе к интернету.-0-