Ливанская армия пресекла беспорядки в центре Триполи

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Механизированные патрули ливанской армии взяли под контроль центр Триполи (90 км от Бейрута) и пресекли беспорядки, которые продолжались несколько часов. Как сообщил ТАСС один из очевидцев с места событий, все проезды на площадь Нур блокированы бронетехникой.

"Попытка уличных активистов захватить Дворец правосудия не удалась, - указал он. - Однако попавшие в здание бутылки с зажигательной смесью вызвали пожар, который был быстро потушен". По словам очевидца, демонстранты подожгли также здание мэрии. "Пламя вспыхнуло на нескольких этажах в разных местах, на место прибыли пожарные", - отметил он.

В заявлении МВД Ливана отмечается, что полицейские формирования не применяли огнестрельное оружие против демонстрантов. "Использовались только гранаты со слезоточивым газом и водяные пушки", - указывается в документе. Вместе с тем в охранников мэрии была вновь брошена граната, в результате один из них был ранен.

Представитель Красного Креста в свою очередь подтвердил, что у доставленных в больницу с площади Нур девяти человек нет пулевых ранений. Всего во время столкновений пострадали 97 демонстрантов, которым была оказана помощь на месте.

Нескольким группам молодежи удалось пробиться через полицейские кордоны к домам видных политиков из суннитской общины города, в частности Самира Джисра, Мухаммеда Таббары, Ахмеда Фатфата и депутата Фейсала Караме. Они разбили камеры наблюдения возле зданий, повредили деревья и подожгли мусорные ящики.

Причиной волнений в Триполи, которые сопровождаются погромами и актами вандализма, стало недовольство населения по поводу введенного властями чрезвычайного санитарного положения. Повсеместный карантинный режим свел до минимума экономическую активность и повлек за собой ухудшение социальных условий, рост цен и разорение мелких предприятий. В результате обстановка в Триполи, где за чертой бедности оказалось более 60% жителей, накалилась до предела.-0-