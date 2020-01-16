Ливни помогают бороться с лесными пожарами в Австралии

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные дожди и штормы, которые обрушились несколько дней назад на регионы Австралии, помогают бороться с лесными пожарами, сообщает CNN.

По прогнозам синоптиков, ливни не смогут ликвидировать полностью все возгорания, однако помогут сдержать пламя.

Власти также обеспокоены тем, что сильные дожди вызывают наводнения. В австралийском штате Виктория затоплены дороги и нанесен ущерб инфраструктуре. В штате Новый Южный Уэльс из-за шторма пострадали более 10 тыс. зданий. В некоторых других районах были зафиксированы молнии, которые спровоцировали новые возгорания.

Крупные лесные пожары начались на восточном побережье Австралии в середине октября 2019 года.

Сейчас пламенем охвачены значительные территории на юго-востоке континента, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов. В результате пожаров на континенте уничтожено более 8 млн га леса, более 1 млрд животных, около 3 тыс. жилых домов и более 4 тыс. административных и хозяйственных построек. С октября 2019 года в огне погибли 28 человек.

Помощь в тушении пожаров австралийской стороне оказывают США, Новая Зеландия и Канада. Из опасных районов организуется массовая эвакуация жителей, для этих целей привлечены в том числе вооруженные силы Австралии.

Причинами пожаров называются сильнейшая за весь период наблюдений засуха, сильные ветры и аномально высокие температуры воздуха.-0-