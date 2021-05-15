Лодка с 20 пассажирами перевернулась на водохранилище в Индонезии

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лодка с 20 пассажирами перевернулась на водохранилище Кедунг Омбо в Индонезии, поиски девяти человек продолжаются, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство "Синьхуа".

По данным средства массовой информации, 11 пассажиров были спасены. Глава местной поисково-спасательной службы сообщил, что на поиски пропавших направлена команда ныряльщиков. "Мы собираемся сформировать команду водолазов для поиска пострадавших в районе крушения", - приводит его слова агентство Antara.

Как сообщают местные власти, лодка перевернулась в тот момент, когда люди в ней делали селфи.-0-