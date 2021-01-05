Лодка с мигрантами затонула у берегов Колумбии

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшое судно с мигрантами затонуло у побережья Колумбии, на борту находилось более 20 человек, сообщает Associated Press.

О происшествии сообщили в понедельник официальные лица муниципалитета Аканди, расположенного на берегу залива Ураба в Карибском море. Находившиеся в лодке люди пытались добраться до Панамы.

Мигранты, путешествующие через данный регион, в основном пытаются попасть в США. Тысячи людей без документов ежегодно пересекают залив на небольших лодках.

Военно-морские силы Колумбии подтвердили факт кораблекрушения и заявили, что поиски пропавших без вести продолжаются.-0-