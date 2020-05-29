Лувр готовится к открытию 6 июля

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парижский Лувр - один из самых посещаемых музеев в мире - готовится возобновить работу с 6 июля. Об этом говорится в распространенном 29 мая заявлении пресс-службы музея, сообщает ТАСС.

"28 мая премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о возможности открытия музеев с 2 июня, а также парков и садов с выходных 30 мая, - отмечается в сообщении. - Сотрудники готовят открытие музея Эжена Делакруа с 22 июня, Лувр - к открытию 6 июля".

Бронирование билетов в оба музея будет возможным с 15 июня. В пресс-службе напомнили, что при посещении музеев необходимо соблюдать меры по дистанцированию и носить маску.

Лувр, как и другие французские музеи, был закрыт с середины марта в связи с введением правительством мер по изоляции в качестве борьбы с распространением коронавируса.-0-