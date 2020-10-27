МАГАТЭ: жизнь многих под угрозой из-за отсрочек в проведении диагностики

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с пандемией коронавирусной инфекции в 72 странах мира почти на 50% сократилось число радиологических процедур по диагностике и лечению других опасных заболеваний, таких как рак или болезни сердца. Эта тенденция угрожает жизни многих людей, предупредил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси, выступая перед участниками Всемирного саммита здравоохранения в Берлине. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

МАГАТЭ помогает странам использовать атомную энергию в мирных целях, в том числе для проведения медицинских процедур, связанных с диагностикой и лечением онкологических заболеваний, патологий сердечно-сосудистой системы, болезней почек и многих других.

В настоящее время приоритетом для служб здравоохранения мира остается борьба с пандемией COVID-19, однако на этом фоне должного внимания не получают онкологические больные, успех лечения которых во многом зависит от своевременно поставленного диагноза. "Нельзя останавливать оказание услуг по раннему выявлению и лечению таких болезней, - убежден Гросси. - Мы стараемся сделать все, чтобы ситуация не ухудшилась".

Результаты проведенного МАГАТЭ социологического исследования были опубликованы в авторитетном периодическом издании "Журнал ядерной медицины". Согласно этим данным, на фоне пандемии число радиологических процедур снизилось и в бедных, и в богатых странах. В числе причин эксперты называют сокращение численности медицинского персонала и нежелание пациентов приходить в клинику из опасения заразиться COVID-19.

Так, число процедур с использованием томографов, которые позволяют точно определить, где находится опухоль, сократилось на 36%, а количество диагностических процедур по выявлению болезней сердца снизилось на 66%. По словам Гросси, запоздалая диагностика приводит к тому, что поддающаяся лечению болезнь становится смертельной.-0-