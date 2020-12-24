Майя Санду принесла присягу и вступила в должность президента Молдовы

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кишиневе во Дворце Республики прошла церемония инаугурации Майи Санду на посту президента страны, сообщает информационный портал Point.md.

На мероприятии присутствовали депутаты парламента, члены Конституционного суда и иностранные дипломаты.

По информации NewsMaker, церемония инаугурации Майи Санду началась с торжественного совместного заседания парламента и Конституционного суда. Затем новый президент принесла присягу на Конституции.

"Клянусь отдавать все свои силы и умения во имя процветания Республики Молдова, соблюдать конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы человека, суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Молдовы", - зачитала текст присяги Санду.-0-