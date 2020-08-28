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28 августа 2020, 14:02

Макрон предостерег Европу от повторения ошибок начального периода распространения COVID-19

Эммануэль Макрон. Фото AFP
Эммануэль Макрон. Фото AFP
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28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Франция предостерегает страны Европы от повторения ошибок начального периода пандемии коронавируса и рекомендует улучшить координацию на межгосударственном уровне. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает ТАСС.

"Вирус распространяется во всех странах Европы, и в большинстве европейских столиц отмечают возобновление роста заболеваемости, - указал президент Франции. - Мы не должны повторять ошибки, сделанные в марте. Поэтому нужна координация, основанная на единых критериях и единой организации, которая не позволит остановить всю Европу".

По мнению французского лидера, сейчас уже нет смысла закрывать границы между странами, когда власти располагают информацией о конкретных зонах и очагах распространения инфекции. "Нужно лишь ввести единую методологию определения таких зон в Европе, - добавил он. - У нас миллионы трансграничных работников, которые перемещаются между регионами нескольких государств, которые не затронуты эпидемией и абсурдные ограничения создали бы трудности для экономической активности и повседневной жизни".

Ранее Эммануэль Макрон заявлял о недопустимости по экономическим причинам повторного введения в стране карантина из-за коронавируса. "Невозможно повторно остановить все во Франции, потому что сопутствующие убытки такого карантина будут очень крупными", - сказал президент. При этом он высказал мнение, что независимо от любых мер нулевого риска распространения вируса добиться невозможно.-0-

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