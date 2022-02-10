Макрон заявил о планах запуска во Франции новых атомных реакторов к 2035 году

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Атомные реакторы нового поколения будут построены и введены в эксплуатацию во Франции к 2035 году. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции о будущем энергетики страны, сообщает ТАСС.

В ходе выступления он отметил необходимость повышения энергетического суверенитета страны и рассказал о планах по разработке реакторов нового поколения - EPR-2.

"Учитывая растущие потребности в электроэнергии и изменения в парке реакторов АЭС, чей срок службы не может быть продлен, мы с сегодняшнего дня запускаем программу нового атомного реактора, - заявил он. - Я хочу, чтобы были построены шесть реакторов EPR-2 и чтобы мы начали прорабатывать вопрос строительства восьми дополнительных EPR-2 в будущем. Мы планируем начать строительство к 2028 году и ввести в эксплуатацию первый реактор к 2035 году".

Помимо реакторов EPR, Макрон также пообещал поддержку на уровне 1 млрд евро для проектов малых модульных реакторов (ММР, SMR) и "инновационных реакторов, которые позволят производить меньше отходов".

Цель - построить во Франции первый прототип к 2030 году и добиться выработки дополнительной мощности на АЭС к 2050 году, в том числе с участием реакторов EPR. В то же время глава государства выступил против отключения старых реакторов во Франции и сообщил о решении максимально продлить срок их эксплуатации, но не в ущерб общей безопасности.

По словам Макрона, развитие атомной энергетики в сочетании с возобновляемыми источниками энергии крайне необходимо в условиях снижения углеродного следа отрасли. Среди других вызовов он перечислил постепенный отказ от газа и нефти как источников энергии в ближайшие 30 лет и переход от машин с двигателями внутреннего сгорания к электромобилям. "Мир становится все более электрическим", - пояснил он.-0-