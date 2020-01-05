Малайзия предложила помощь Австралии в тушении лесных пожаров

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Малайзия предложила направить в Австралию спасателей и специальную технику для тушения лесных пожаров в восточных и юго-восточных районы страны. Об этом говорится в заявлении вице-премьера Ван Азизы Ван Исмаил, распространенном 5 января канцелярией премьер-министра.

"Малайзия готова направить необходимую помощь Австралии, в том числе сотрудников Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями, а также членов специального отряда помощи при бедствиях", - заявила вице-премьер. По ее словам, "власти также готовы предоставить специальную технику для борьбы с пожарами".

Масштабные лесные пожары охватили восточное побережье Австралии в середине октября 2019 года. К настоящему моменту огнем охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а жители получили предписание о срочной эвакуации. Пожарами уничтожены около 6 млн гектаров леса, около 2 тыс. жилых домов и порядка 3 тыс. административных и хозяйственных построек. С февраля 2019 года в огне погибли 23 человека, в том числе трое пожарных. Шестеро пропали без вести.-0-