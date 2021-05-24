Мальта стала первой страной ЕС, достигшей коллективного иммунитета к COVID-19

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вице-премьер и министр здравоохранения Мальты Крис Ферне сегодня объявил, что в стране 70% взрослого населения получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса, таким образом Мальта стала первой страной ЕС, достигшей коллективного иммунитета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

"Вакцина вводится в стране каждые пять секунд, 42% взрослого населения получили две дозы", - заявил Крис Ферне на пресс-конференции. По его словам, людям, прошедшим полную вакцинацию, не придется носить защитную маску на улице с июля. Ношение масок останется обязательным для всех людей внутри помещений.

С начала пандемии на Мальте было выявлено 30,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 417 человек умерли. За прошедшие сутки в стране было зафиксировано всего два новых случая заражения, 11 человек выздоровели. В понедельник на Мальте были сняты ограничения на посещение спортивных залов и бассейнов, а часы работы ресторанов продлены до полуночи. Раньше они должны были закрываться в 17.00, указывает Reuters. В течение ближайших дней также планируется введение сертификатов вакцинации, с июля власти хотят их использовать для проведения культурно-развлекательных мероприятий.

Согласно последним данным, на Мальте было сделано более 474,4 тыс. прививок от COVID-19. Вакцинацию проходят граждане не моложе 16 лет, при этом власти готовы начать делать прививки от коронавирусной инфекции детям в возрасте от 12 до 15 лет в случае, если Европейское агентство лекарственных средств одобрит такую практику. В настоящее время Мальта и Венгрия - лидеры по темпам вакцинации в Евросоюзе.-0-