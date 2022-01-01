Масочный режим для детей с 6 лет введут во Франции

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ношение масок во Франции станет с 3 января обязательным в общественных местах для детей с 6 лет. Соответствующий декрет опубликован сегодня в официальном вестнике республики "Журналь офисьель", сообщает ТАСС.

В настоящий момент это требование касается всего населения старше 11 лет. Ношение масок обязательно в транспорте, общественных заведениях, спортивных комплексах, религиозных учреждениях. В ряде городов, в том числе в столице, масочный режим действует и на улицах.

Распоряжение принято за несколько дней до начала учебного года во Франции из-за роста заболеваемости коронавирусом. Национальное агентство общественного здравоохранения сообщило 31 декабря 2021 года о рекордных 232 тыс. новых случаев заражения COVID-19. На сегодня в больницах страны находятся 18,7 тыс. человек с симптомами вируса.

Вакцинацию во Франции с населением 67 млн человек прошли около 53 млн жителей. На 30 декабря 2021 года бустерную прививку сделали более 24,1 млн граждан.-0-