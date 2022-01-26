Матвиенко: страны СНГ будут защищать безопасность и суверенитет своих партнеров

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны СНГ готовы встать на защиту безопасности и суверенитета партнеров в случае угрозы извне. Об этом заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, сообщает ТАСС.

"Мне кажется очень символичным, что торжественное заседание, приуроченное к юбилею ассамблеи СНГ, пройдет именно в Казахстане, в Алматы. Ведь именно там 30 лет назад было подписано соглашение о создании Межпарламентской ассамблеи. На мой взгляд, это как нельзя лучше говорит о незыблемости единства наших стран, о том, что дружба наших народов из года в год становится все прочнее. И если вдруг возникнет угроза извне, то мы нерушимой стеной встанем на защиту безопасности и суверенитета наших партнеров", - сказала спикер Совфеда.

По словам Валентины Матвиенко, в весеннюю сессию сенаторы продолжат работу по укреплению межпарламентских связей. В частности, запланировано проведение седьмого Межпарламентского форума "Таджикистан - Россия" и девятого Форума регионов России и Беларуси.

"Наши усилия в рамках межпарламентских контактов должны быть сосредоточены на укреплении институтов парламентской дипломатии, на продвижении объединительной позитивной повестки, разъяснении реальной позиции России, в том числе и по вопросам европейской и мировой безопасности. И, конечно, нужно активно бороться с теми мифами и фейками, которые сегодня распространяются о нашей стране", - добавила Валентина Матвиенко.-0-