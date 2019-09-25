Матвиенко в третий раз избрали председателем Совета Федерации

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ в результате тайного голосования единогласно поддержали назначение представителя от Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко на должность председателя палаты, сообщает ТАСС.

За это решение проголосовали все 153 сенатора, участвующих в пленарном заседании.

Выборы состоялись во время первого заседания осенней сессии Совета Федерации. Согласно регламенту верхней палаты парламента, председатель избирается на срок его полномочий в качестве члена Совета Федерации. Как сообщил накануне заседания источник в Совфеде, члены совета палаты, в который входят вице-спикеры и руководители комитетов, сошлись во мнении, что Валентина Матвиенко является единственной кандидатурой на эту должность.

Впервые председателем Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко была избрана 21 сентября 2011 года и стала первой в России женщиной - спикером верхней палаты парламента. 1 октября 2014 года она была единогласно переизбрана главой Совфеда.-0-