Медик назвал самый ранний симптом "омикрона"

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хриплый голос может указывать на заражение омикрон-штаммом коронавируса. Об этом заявил генеральный директор крупнейшей частной медицинской страховой компании в Южной Африке Discovery Health Райн Роуч, пишет "МИР24".

Этот симптом проявляется раньше остальных – заложенности носа, сухого кашля и болезненных ощущений в пояснице. У большинства пациентов хрипота сопровождается першением. В случае же с "дельтой" возникает боль в горле, отмечает специалист.

Штамм B.1.1.529 был выявлен больше месяца назад в Ботсване и ЮАР. Его главной особенностью называют высокую контагиозность и устойчивость к защитным антителам. По предварительным данным, риск госпитализации при "омикроне" значительно ниже, чем при "дельте". Однако какие-либо точные выводы делать еще рано. В мире фиксируются летальные случаи из-за нового штамма – в основном болезнь протекает тяжело у невакцинированных и непереболевших.

Отмечается, что у привитых наблюдаются специфические симптомы после заражения "омикроном". Например, тошнота, рвота и потеря аппетита.-0-