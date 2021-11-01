Медведев заявил о наступлении мирового продовольственного кризиса

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в мире наступает продовольственный кризис и точных прогнозов по преодолению спада в мировой экономике дать сейчас не может никто, сообщают РИА Новости.

"Очевидно, что в мире наступает продовольственный кризис. Цены на продукты питания растут везде, ускоряется продуктовая инфляция", - отметил Дмитрий Медведев.

По его словам, происходящее сейчас в мировой экономике можно охарактеризовать одним словом - спад, который гораздо серьезнее, чем в период финансового кризиса 2008-2009 годов.

В целом кризис сильнее ударил по развитым странам, имеющим более высокий уровень глобализации, но при этом более продвинутые экономики демонстрируют способность к ускоренному восстановлению.

Так, по прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития, большинство развитых стран полностью восстановят докризисный уровень (с точки зрения ВВП на душу населения) к концу 2022 года. Некоторые развивающиеся страны смогут вернуться к допандемийным показателям не ранее 2024 года, отметил зампред Совбеза.

По его словам, для преодоления последствий глобального спада требуется эффективная политика, направленная на дальнейшее восстановление экономики и удержание ценовой стабильности. "Уже сейчас высокий уровень долга в некоторых странах и невиданные темпы инфляции стали новыми вызовами на пути к этим целям. Многое будет зависеть и от темпов возобновления внешнеторгового оборота, особенно в плане экспорта-импорта услуг. Точных прогнозов дать сейчас не может никто", - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Он отметил, что на ситуацию в мировой экономике влияет множество неэкономических факторов: темпы вакцинации населения, угроза появления новых, более опасных штаммов коронавируса. "И особенно сильно - факторы политического характера. В том числе такие, как политическая воля к международному сотрудничеству в борьбе с коронавирусом. Однако далеко не все государства готовы ее проявить. И это сегодня одна из самых серьезных проблем" - добавил Дмитрий Медведев.-0-