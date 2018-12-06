Медведев: запрета на хождение доллара в России не будет

6 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Запрет на хождение доллара в России вводить не планируется. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сегодня в прямом телеэфире, отвечая на вопрос о планах по дедолларизации российской экономики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Дедолларизация вообще не означает отказа от доллара, - подчеркнул Дмитрий Медведев. - Доллар, безусловно, является важнейшей мировой валютой, важнейшей резервной валютой. И никакого запрета на хождение доллара, в установленных конечно законом рамках, в нашей стране не будет. Люди смогут свободно помещать деньги в доллары, продавать доллары, менять их на рубли или другую валюту".

Вместе с тем российский премьер-министр отметил, что дедолларизацией необходимо заниматься. "Просто потому, что мы должны ориентироваться на свою валюту, - пояснил он. - У нас валюта рубль, нам выгоднее платить в рублях, выгоднее устанавливать отношения с другими странами в рублях. С Китаем рассчитываться в рублях и юанях - мы все время ведем с ними об этом разговор. С Индией рассчитываться соответственно в рупиях и рублях. С другими странами - в их национальных валютах и в рублях. И это совершенно нормально, мы этот курс обязательно продолжим, ничего в этом вредного нет".-0-