Мексиканские военные перехватили 2 т кокаина в открытом море

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мексиканские военные изъяли не менее 2 т кокаина в открытом море в 600 км от города Акапулько на тихоокеанском побережье страны, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства военно-морского флота республики.

Как уточняется в документе, операцию по обнаружению и конфискации груза проводили при поддержке воздушных судов, в том числе самолетов раннего предупреждения, а также морской пехоты. Изъятый груз - 95 мешков, содержащих пакеты с веществом, которое по своим характеристикам схоже с кокаином.

Сведений о задержании предполагаемых контрабандистов нет.

Наркотики доставили в Акапулько и передали в прокуратуру для необходимых следственных действий.-0-