Мэр Гданьска получил ножевое ранение на благотворительном концерте

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мэр Гданьска Павел Адамович получил ножевое ранение во время благотворительного концерта. Об этом сообщает 13 января информационный портал Onet.

Инцидент произошел во время благотворительного мероприятия "Большой оркестр праздничной помощи", на котором в Польше ежегодно собирают средства на помощь медучреждениям. Акция проходит во всех городах Польши и завершается концертом.

Во время выступления Адамовича неизвестный выбежал на сцену и ранил мэра ножом. Адамович госпитализирован.

Полиция оцепила место ЧП. По предварительной информации, нападавшего удалось задержать.-0-