Мэрия Бишкека оценила предварительный ущерб от беспорядков

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предварительный ущерб от беспорядков в Бишкеке составляет более 17 млн сомов ($213 тыс.). Об этом сообщается в пресс-службе мэрии столицы Кыргызстана.
"Предварительный ущерб составил более 17 млн сомов. Разбито 13 автобусов, 16 служебных машин патрульной службы милиции, на площади Ала-Тоо было разбито и украдено 65 квадратных метров гранитных плит, повреждено 7 карет скорой помощи", - заявил представитель пресс-службы.
В Кыргызстане 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тыс. человек, один погиб.-0-