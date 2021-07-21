Международный аэропорт во Львове эвакуируют из-за угрозы взрыва

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21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В международном аэропорту Львова проходит эвакуация после анонимного звонка о минировании, сообщает УНН.
"Полицейские проверяют сообщение о заминировании аэропорта во Львове. Проводится эвакуация работников и пассажиров, правоохранители обследуют здание аэропорта и прилегающую территорию", - сообщили в полиции.
Сотрудники службы безопасности аэропорта обнаружили подозрительную сумку, в которой может быть взрывчатка. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, специалисты-взрывотехники, кинологи.-0-