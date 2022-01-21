МИД Казахстана отреагировал на резолюцию Европарламента по ситуации в стране

21 января, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Министерство иностранных дел Казахстана сделало заявление в связи с резолюцией Европейского парламента по ситуации в Казахстане.

"Министерство иностранных дел Республики Казахстан заявляет, что принятая резолюция Европейского парламента по ситуации в нашей стране носит предвзятый характер и основана на необъективных выводах и данных. Вызывает озабоченность отсутствие объективной оценки трагических январских событий в Казахстане", - говорится в заявлении.

МИД Казахстана также указал Европарламенту на неприемлемость принятия подобных документов до оглашения результатов официального расследования, инициированного руководством страны. "Вновь подтверждаем, что его результаты будут предоставлены международной общественности. Отмечаем, что при разработке проекта резолюции депутаты Европейского парламента и политические группы в его составе не запрашивали у официальных лиц Казахстана уточнений и разъяснений. Уполномоченный по правам человека в РК и институты гражданского общества, которые ведут непосредственный диалог с государственными органами, также сообщают, что авторы документа к ним не обращались", - отмечает МИД.

В заявлении внешнеполитического ведомства также отмечается, что проигнорирована озвученная ранее позиция МИД Казахстана о наличии серьезных расхождений и неточностей в публикациях целого ряда зарубежных средств массовой информации, характеризирующих законные действия правоохранительных органов против террористических, экстремистских и криминальных групп.

"Казахстан, являясь членом Совета по правам человека ООН и авторитетных международных организаций, участником многосторонних соглашений в области гуманитарного права, всецело привержен верховенству закона и соблюдению обязательств в области защиты прав и свобод граждан. Наша страна также вносит весомый вклад в процесс обеспечения глобальной и региональной безопасности, включая борьбу с международным терроризмом. Республика Казахстан нацелена на конструктивное взаимодействие со всеми институтами Европейского союза на основе принципов взаимопонимания и взаимного уважения. Поспешное принятие данной резолюции Европейского парламента подрывает и наносит урон процессу принятия и реализации политических реформ президента Казахстана, направленных на укрепление демократических институтов и развитие гражданского общества", - говорится сообщении МИД.

Депутаты Европарламента 20 января приняли резолюцию в связи с недавними протестами и беспорядками в Казахстане. В частности, депутаты призвали инициировать международное расследование произошедших событий, а также ввести санкции в отношении казахстанских чиновников за нарушения в области прав человека.-0-