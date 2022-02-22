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22 февраля 2022, 13:22

МИД РФ: признание ДНР и ЛНР - непростой, но единственно возможный шаг

Фото МИД РФ
Фото МИД РФ

22 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Признание ДНР и ЛНР - непростой, но единственно возможный шаг, призываем другие страны последовать примеру России. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, сообщает БЕЛТА.

21 февраля 2022 года Президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик в качестве суверенных и независимых государств. "Это был непростой, но единственно возможный шаг, - подчеркивается в заявлении МИД РФ. - К главе российского государства с просьбой о признании поступили обращения руководства и жителей двух республик. Этот вопрос был поставлен депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в обращении к Президенту Российской Федерации".

В МИД подчеркнули: данное решение Президента России было продиктовано, прежде всего, гуманитарными соображениями, стремлением защитить мирное население ДНР и ЛНР, включая сотни тысяч граждан России, от реальной угрозы их жизни и безопасности, исходящей от нынешнего украинского режима, который не оставляет попыток силой решить проблему Донбасса.

"Ровно восемь лет назад мир стал свидетелем кровавого антиконституционного переворота в Киеве. Тогда к власти на Украине при активной поддержке Запада пришли радикально настроенные националисты, принявшиеся устанавливать в стране свои порядки, бороться с русским языком и инакомыслием, навязывать чуждую идеологию, чествовать фашистских приспешников, переписывать историю, превращать территорию Украины в антироссийский натовский плацдарм. Жители Донбасса с такой политикой не согласились и стали отстаивать свои законные права и интересы. По итогам референдумов 11 мая 2014 года были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики", - констатируется в документе.

"Киев вместо достижения политическим путем согласия со своими согражданами развязал против них военную карательную операцию, а по сути - гражданскую войну, - заявили в МИД РФ. - С самого начала украинского кризиса Россия прилагала настойчивые усилия по его урегулированию мирными, дипломатическими средствами. К сожалению, киевские власти дважды безуспешно предприняли попытку силой вернуть Донецк и Луганск в состав Украины. При активном содействии России и других международных посредников удалось остановить кровопролитие. Был выработан "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года", единодушно одобренный резолюцией 2202 Совета Безопасности ООН. Этот документ давал возможность политического решения конфликта на востоке Украины и реинтеграции Донбасса в ее состав. Однако Киев фактически с момента подписания "Комплекса мер" не был готов к его реализации, открыто заявлял о ничтожности достигнутых в Минске договоренностей и нежелании их выполнять. Постоянно звучала воинственная риторика украинских официальных лиц, публично говоривших об отказе от прямого диалога с Донбассом и намерениях решить кризис военным путем. По сути, Киев уже давно вышел из Минских соглашений, открыто саботируя их выполнение".

"Все эти годы жители ДНР и ЛНР постоянно живут под артиллеристскими и минометными обстрелами, - указали в МИД РФ. - Тысячи ни в чем не повинных людей, включая детей, погибли, а десятки тысяч получили ранения. Против Донбасса была введена полная транспортная и экономическая блокада, прекращены выплаты пенсий и социальных пособий его жителям. Такие действия являются не чем иным, как геноцидом собственного народа. В последнее время мы наблюдаем резкое обострение ситуации вдоль всей линии соприкосновения. Вновь фиксируются многочисленные факты нарушения режима прекращения огня, снаряды разрушают дома мирных граждан, школы и другие объекты гражданской инфраструктуры. Население республик столкнулось с угрозой прямого физического уничтожения киевскими властями. Стало совершенно очевидно, что для Киева Донбасс – это территория, а не люди, на ней проживающие".

"Признание Донецкой и Луганской народных республик – вынужденное и единственно возможное в этих условиях решение. Оно призвано послужить жителям ДНР и ЛНР гарантией их права на мирную жизнь, защиту их законных прав и интересов", - подчеркнули в МИД РФ.

Решение было принято с учетом свободного волеизъявления жителей Донбасса, на основе положений Устава ООН, Декларации 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Заключительного акта СБСЕ, других основополагающих международных документов.

"Россия призывает другие государства последовать ее примеру", - говорится в заявлении.-0-

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