МИД Украины заявил о развертывании в стране военной консультативной миссии ЕС

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз принял принципиальное решение о развертывании в Украине совещательно-тренировочной военной миссии. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге по итогам заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, где он принимал участие, сообщается на сайте МИД Украины.
"Мы договорились сегодня, что Европейский союз развернет в Украине совещательно-тренировочную военную миссию. Параметры этой миссии и время ее развертывания будут уточняться, но принципиально решение принято", - заявил Дмитрий Кулеба.
Министр подчеркнул, что развертывание миссии станет важным политическим сигналом об увеличении присутствия ЕС в Украине и начале сотрудничества в военной сфере.
"Еще раз подчеркиваю: миссия будет совещательно-тренировочной, это не боевые подразделения. Но очень важно, что эта инициатива дошла до своего завершения. Мы очень долго работали с друзьями в ЕС, чтобы это произошло", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.-0-