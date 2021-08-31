Мигранты пожаловались на невыносимые условия в лагерях для беженцев в Литве

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мигранты, которые находятся в лагерях для беженцев в Литве, пожаловались на невыносимые условия содержания, сообщает Sputnik Литва.

Один из таких лагерей, расположенный недалеко от д.Руднинкай, представляет собой вереницу брезентовых палаток, уходящую глубоко в лес. Здесь размещены около полутора тысяч человек.

"Мы тут голодные, кормят плохо, один раз в день дают какие-то сухие макароны, консервы, вода плохо пахнет", - рассказал мужчина из Ирака.

По словам другого беженца из Нигерии, он никак не ожидал, что сначала ему придется бегать от пограничников с собаками, а затем литовские службы будут с ним "обращаться как с собакой". Мужчина пожаловался, что его поселили в лесу и не разрешают никуда выходить: "Мне холодно - я замерзаю, а теплых вещей у меня нет".

В семейном лагере в Варенском районе Литвы ситуация примерно такая же, как и в Руднинкае. Брезентовые палатки разбиты прямо на территории пограничного управления, на заборе сушатся вещи, от стражей границы их отделяют временные решетки.

"Мы здесь голодаем, нам не дают есть", - рассказала молодая женщина из Ирака. Другая женщина пожаловалась, что ее больного ребенка отказываются лечить: "А у меня ребенок болеет, но нас никто не слушает, врача не зовут".

Ранее сообщалось, что комиссар Совета Европы призвала Литву соблюдать права человека во время миграционного кризиса. "Очень важно, чтобы члены Совета Европы, сталкиваясь с миграционными вызовами, соблюдали стандарты, предусмотренные Европейской конвенцией по правам человека и Конвенцией о беженцах 1951 года, а также другими основными юридическими документами", - заявила комиссар Совета Европы в письме премьеру Литвы.-0-