Миллионы свечей зажгли в Индии в знак единения в борьбе с коронавирусом

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миллионы людей во всей Индии выключили в домах свет и зажгли свечи и лампы, чтобы продемонстрировать единение страны в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает India Today.

К такому действию людей призвал премьер-министр Индии Нарендра Моди, предложивший акцию "9 вечера, 9 минут".

В результате в 21:00 по местному времени во многих городах и селах Индии на девять минут люди выключили освещение, вышли на улицы и балконы со свечами или лампадами в руках. Кто-то включил фонарики в мобильном телефоне, а кто-то – поджигал петарды.-0-

Фото Outlook India Magazine