Министерство внутренней безопасности США готовится к возможным беспорядкам на фоне выборов

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство внутренней безопасности США готовится к возможным беспорядкам, которые могут возникнуть до или после всеобщих выборов, которые намечены на 3 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN.

По словам исполняющего обязанности замминистра внутренней безопасности Кена Кучинелли, сотрудники ведомства готовы действовать так, как нужно. По информации телекомпании, речь идет об отрядах спецназначения Службы таможенного и пограничного контроля, а также Службы иммиграционного и таможенного контроля. Эти отряды привлекались минувшим летом для подавления волнений в таких городах, как Портленд и Вашингтон, а сейчас проводят интенсивные тренировки. Состояние готовности этих подразделений к действиям в условиях беспорядков продлено.

Сегодня действующий президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News призвал американцев не опасаться вспышки протестов и насилия в случае его переизбрания на второй срок. Он также заверил, что в стране будет обеспечено соблюдение закона и порядка.-0-